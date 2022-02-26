Давиташвили получил повреждение перед матчем с «Сочи»

Полузащитник тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили получил повреждение перед матчем 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

Он был в заявке на игру в стартовом составе, но на поле не появился. Его место в основе занял хавбек Сергей Ткачев.

Давиташвили остался в числе запасных.