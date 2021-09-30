Москалев назначен главным арбитром матча 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар»
Назначены арбитры на матчи 10-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Главным арбитром центрального матча тура ЦСКА — «Краснодар» назначен Владимир Москалев. Ассистентами судьи станут Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко, резервный судья — Владимир Сельдяков, ВАР — Василий Казарцев, АВАР — Арам Петросян. Инспектор встречи — Гаряфий Жафяров.
2 октября (суббота)
«Рубин» — «Нижний Новгород» (14.00 мск): судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Алексей Матюнин; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Эдуард Малый.
«Динамо» — «Крылья Советов» (16.30 мск): судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Владислав Назаров; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Николай Богач; инспектор — Александр Гвардис.
ЦСКА — «Краснодар» (19.00 мск): судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Гаряфий Жафяров.
«Арсенал» — «Химки» (19.00 мск): судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Игорь Синер.
3 октября (воскресенье)
«Уфа» — «Урал» (14.00 мск): судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Юрий Баскаков.
«Зенит» — «Сочи» (16.30 мск): судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Андрей Бутенко.
«Локомотив» — «Ростов» (19.00 мск): судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Михаил Иванов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Александр Колобаев.
«Ахмат» — «Спартак» (19.00 мск): судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Александр Богданов; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Сергей Лапочкин.
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