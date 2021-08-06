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Шварц рассказал о состоянии Грулева и Лесового перед матчем с ЦСКА

13:23
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о готовности игроков перед предстоящим матчем 3-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Грулев хорошо проводит последние тренировки. Но нужно учитывать, что он выпадал на пару недель. Лесовой не примет участия в матче. Слай частично тренировался в общей группе.

Скопинцев хорошо проводит тренировочный цикл, зарабатывает место в составе. Хорошо провел свое игровое время против «Уфы». Для нас было важно создать конкурентную среду на все позиции. Вполне вероятно, что он сможет побороться и за стартовый состав», — сказал Шварц.

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится 8 августа в Москве. Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Сергей Федоров все материалы автора

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