Шварц: «Не стал бы сравнивать ЦСКА прошлого сезона и этого»
13:14
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
«Не стал бы сравнивать ЦСКА прошлого сезона и этого. У них новый тренер. Есть большая вероятность, что они предстанут с другим лицом. Смотрели их первые матчи, есть представление о команде. У них были хорошие моменты. Сложно сказать, какую схему мы выберем против них, это будет зависеть от их состава. Они хорошо играют на переходах», — сказал Шварц.
Матч «Динамо» — ЦСКА состоится 8 августа в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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