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Шварц: «Не стал бы сравнивать ЦСКА прошлого сезона и этого»

13:14
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Не стал бы сравнивать ЦСКА прошлого сезона и этого. У них новый тренер. Есть большая вероятность, что они предстанут с другим лицом. Смотрели их первые матчи, есть представление о команде. У них были хорошие моменты. Сложно сказать, какую схему мы выберем против них, это будет зависеть от их состава. Они хорошо играют на переходах», — сказал Шварц.

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится 8 августа в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.

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Сергей Федоров все материалы автора

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