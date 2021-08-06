Шварц: «Не стал бы сравнивать ЦСКА прошлого сезона и этого»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Не стал бы сравнивать ЦСКА прошлого сезона и этого. У них новый тренер. Есть большая вероятность, что они предстанут с другим лицом. Смотрели их первые матчи, есть представление о команде. У них были хорошие моменты. Сложно сказать, какую схему мы выберем против них, это будет зависеть от их состава. Они хорошо играют на переходах», — сказал Шварц.

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится 8 августа в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.