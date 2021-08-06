Шварц: «Хотим быть для ЦСКА неудобным соперником»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА отметил, бело-голубые по статистике находятся в топе команд.

«Знаю ли я, что мы неудобный соперник для ЦСКА? Мы хотим быть неудобными соперниками для любой команды, — отметил Шварц. — В последнем туре у нас была эмоциональная игра. Хотим остаться неудобными соперниками для них и сейчас. Будем стараться сделать для это все в воскресенье».

«Мы одна из команд, которая по статистике находится в топе. Здесь стоит отметить точность и хладнокровие ударов, это касается и передач. Нам важно также улучшить ключевой пас перед взятием ворот. Нам нужно жестче и плотнее идти в единоборства, это касается игроков всех линий. При последнем голе от «Уфы» наших игроков было больше, надо играть плотнее, чтобы такого не позволять. Конечно, в том матче были ошибки, но мы смотрим и позитивно на то, как команда отреагировала на счет. Выделил бы Шиманьски, который забил победный гол и характер всей команды», — добавил Шварц.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 8 августа, на «ВТБ Арене» в Москве (начало — в 20.00 по московскому времени).