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Шварц: «Хотим быть для ЦСКА неудобным соперником»

13:25
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА отметил, бело-голубые по статистике находятся в топе команд.

«Знаю ли я, что мы неудобный соперник для ЦСКА? Мы хотим быть неудобными соперниками для любой команды, — отметил Шварц. —  В последнем туре у нас была эмоциональная игра. Хотим остаться неудобными соперниками для них и сейчас. Будем стараться сделать для это все в воскресенье».

«Мы одна из команд, которая по статистике находится в топе. Здесь стоит отметить точность и хладнокровие ударов, это касается и передач. Нам важно также улучшить ключевой пас перед взятием ворот. Нам нужно жестче и плотнее идти в единоборства, это касается игроков всех линий. При последнем голе от «Уфы» наших игроков было больше, надо играть плотнее, чтобы такого не позволять. Конечно, в том матче были ошибки, но мы смотрим и позитивно на то, как команда отреагировала на счет. Выделил бы Шиманьски, который забил победный гол и характер всей команды», — добавил Шварц.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 8 августа, на «ВТБ Арене» в Москве (начало — в 20.00 по московскому времени).

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр