Шварц оценил игру Тюкавина в матче с «Рударом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что он думает об игре форварда Константина Тюкавина в товарищеском матче с «Рударом» (3:1).

«Комличенко и Игбун? Важно, чтобы оба игрока вошли в игровой ритм, — сказал Шварц в интервью, опубликованном 2 февраля в официальном Twitter «Динамо». — Парни выпали из тренировочного процесса на неделю.

Их физическое состояние не такое хорошее, как у остальных игроков, которые тренировались каждый день. Мы приняли решение, что Комличенко и Слай сегодня сыграют по 45 минут каждый.

Тюкавин? Я рад за него. Он активен в игре и находит правильные позиции на поле против команд, которые играют низко к своим воротам. Тюкавин создает опасные моменты как в штрафной, так и за ее пределами. Приятно, когда нападающий забивает три мяча в одном матче».

Тюкавин сделал хет-трик в этой игре.