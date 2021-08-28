«Рубин» отдаст Бегича и Йевтича в аренду
По данным «СЭ», «Рубин» изучает варианты аренды своих легионеров Дарко Йевтича и Силвие Бегича.
В клубе перебор иностранцев, и чтобы заявить новичка Андерса Дрейера, «Рубин» хочет разгрузить заявку.
По информации СЭ, Бегич может на правах аренды перейти в «Крылья Советов». Йевтич также может уйти в аренду в клуб РПЛ.
23-летний Дрейер перешел в «Рубин» из «Мидтьюлланна» за 6 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю