Шварц оценил уровень российских команд в еврокубках

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о выступлении российских команд в еврокубках в сезоне-2020/21.

— Важно, против кого играть, — сказал на пресс-конференции Шварц. — Если у вас соперники «Баварии», «Челси» и «Боруссии», то это команды очень высокого уровня. Однако «Локомотив» сыграл прекрасно, хотя и уступил в итоге. Результаты не были лучшие, но в целом команды выглядели достойно. И могу только подтвердить, что уровень РПЛ довольно высокий. (Константин Алексеев)