Шварц: «Божович называет игру своих команд сексуальной?»
13:38
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча 15-го Тинькофф РПЛ против «Арсенала» отметил, что позаимствует у коллеги Миодрага Божовича его выражения.
«Божович называет игру своих команд сексуальной? Каждый раз узнаю новые слова для своего футбольного словаря! Это точно можно включить в него», — отметил Шварц.
Матч «Динамо» — «Арсенал» пройдет 21 ноября на ВТБ Арене в Москве (начало — в 16.30 мск.).
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