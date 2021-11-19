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Шварц: «Божович называет игру своих команд сексуальной?»

13:38
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча 15-го Тинькофф РПЛ против «Арсенала» отметил, что позаимствует у коллеги Миодрага Божовича его выражения.

«Божович называет игру своих команд сексуальной? Каждый раз узнаю новые слова для своего футбольного словаря! Это точно можно включить в него», — отметил Шварц.

Матч «Динамо» — «Арсенал» пройдет 21 ноября на ВТБ Арене в Москве (начало — в 16.30 мск.).

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Сергей Федоров все материалы автора

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