Шварц: «Божович называет игру своих команд сексуальной?»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча 15-го Тинькофф РПЛ против «Арсенала» отметил, что позаимствует у коллеги Миодрага Божовича его выражения.

«Божович называет игру своих команд сексуальной? Каждый раз узнаю новые слова для своего футбольного словаря! Это точно можно включить в него», — отметил Шварц.

Матч «Динамо» — «Арсенал» пройдет 21 ноября на ВТБ Арене в Москве (начало — в 16.30 мск.).