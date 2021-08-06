Шварц: «Нас ждет тяжелая игра равных соперников»
13:07
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча третьего тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА отметил, что будут играть равные соперники.
«Рад, что мы сыграем первый матч на нашем стадионе, — отметил Шварц. — К сожалению, из-за коронавируса не все болельщики смогут прийти. У нас свеж в памяти прошлый эмоциональный матч с ЦСКА. Нас ждет тяжелая игра равных соперников.
Не стал бы сравнивать первые два матча. Это были разные команды по классу. При счете 2:0 мы играли в большинстве против «Уфы», но не действовали активно. Провели анализ, чтобы не допускать такого впредь. Нам нужно проводить в одном ритме весь матч".
Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 8 августа, на «ВТБ Арене» в Москве (начало — в 20.00 по московскому времени).
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю