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Шварц: «Нас ждет тяжелая игра равных соперников»

13:07
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча третьего тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА отметил, что будут играть равные соперники.

«Рад, что мы сыграем первый матч на нашем стадионе, — отметил Шварц. — К сожалению, из-за коронавируса не все болельщики смогут прийти. У нас свеж в памяти прошлый эмоциональный матч с ЦСКА. Нас ждет тяжелая игра равных соперников.

Не стал бы сравнивать первые два матча. Это были разные команды по классу. При счете 2:0 мы играли в большинстве против «Уфы», но не действовали активно. Провели анализ, чтобы не допускать такого впредь. Нам нужно проводить в одном ритме весь матч".

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 8 августа, на «ВТБ Арене» в Москве (начало — в 20.00 по московскому времени).

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Сергей Федоров все материалы автора

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