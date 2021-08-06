Шварц рассказал, сможет ли Макаров сыграть за «Динамо» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча третьего тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА рассказал о переходе хавбека «Рубина» Дениса Макарова.

«Макаров в «Динамо»? К сожалению, пока не могу официально подтвердить это информацию. Ждем окончательного решения. Это хороший футболист, он усилит команду. Надеюсь, в ближайшее время все последние шаги по подписанию контракта будут сделаны», — отметил Шварц.

«Как только будет официальное подтверждение контракта Макарова, мы посмотрим, сможет ли он сыграть против ЦСКА. В любом случае он получит игровое время как только сможет», — добавил Шварц.

Напомним, по данным «СЭ», Макаров уже прилетел из Казани в Москву для прохождения медосмотра, по результатам которого будет принято решение о подписании контракта.