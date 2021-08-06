Шамиль Газизов отреагировал на конфликт между Салиховой и Поповым
12:39
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал конфликт Заремы Салиховой и Дмитрия Попова.
«Не хочу участвовать в этом всем. Без комментариев, как говорится. Но могу сказать точно, что я уважаю «Спартак» и болельщиков команды. Свою работу я делал честно», — сказал Газизов «СЭ».
Попов подписал документы об уходе из клуба вчера, 5 августа. Причиной такого решения стали разногласия с акционером клуба по трансферным вопросам.
54-летний Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008 по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост. Сегодня Попов создал свой Telegram-канал.
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