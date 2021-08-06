Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шамиль Газизов отреагировал на конфликт между Салиховой и Поповым

12:39
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал конфликт Заремы Салиховой и Дмитрия Попова.

«Не хочу участвовать в этом всем. Без комментариев, как говорится. Но могу сказать точно, что я уважаю «Спартак» и болельщиков команды. Свою работу я делал честно», — сказал Газизов «СЭ».

Попов подписал документы об уходе из клуба вчера, 5 августа. Причиной такого решения стали разногласия с акционером клуба по трансферным вопросам.

54-летний Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008 по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост. Сегодня Попов создал свой Telegram-канал.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Олимпиада, 6 августа: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
В Иркутске инспектор ГИБДД за одно дежурство спас роженицу и ребенка
Синоптик рассказал о погоде в Москве в сентябре
Мальчик надругался над 7-летней девочкой в детском лагере в Петербурге
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
8
Офсайд