Шамиль Газизов отреагировал на конфликт между Салиховой и Поповым

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал конфликт Заремы Салиховой и Дмитрия Попова.

«Не хочу участвовать в этом всем. Без комментариев, как говорится. Но могу сказать точно, что я уважаю «Спартак» и болельщиков команды. Свою работу я делал честно», — сказал Газизов «СЭ».

Попов подписал документы об уходе из клуба вчера, 5 августа. Причиной такого решения стали разногласия с акционером клуба по трансферным вопросам.

54-летний Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008 по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост. Сегодня Попов создал свой Telegram-канал.