Шварц рассказал, в чем отличие футбола в России и Германии

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился сравнил футбол в РПЛ и бундеслиге.

«Два компонента: высокая интенсивность и скорость в матчах. Если говорить о плюсах РПЛ, то в России есть много индивидуально сильных, хорошо технически оснащенных футболистов. В защитной линии у команд собраны хорошо обученные мастера. В любой игре ты можешь столкнуться с квалифицированной обороной, к которой нужно искать свои подходы», — приводит слова Шварца «Известия».

«Динамо» после 10 матчей занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.