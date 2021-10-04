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Шварц рассказал, в чем отличие футбола в России и Германии

07:25
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился сравнил футбол в РПЛ и бундеслиге.

«Два компонента: высокая интенсивность и скорость в матчах. Если говорить о плюсах РПЛ, то в России есть много индивидуально сильных, хорошо технически оснащенных футболистов. В защитной линии у команд собраны хорошо обученные мастера. В любой игре ты можешь столкнуться с квалифицированной обороной, к которой нужно искать свои подходы», — приводит слова Шварца «Известия».

«Динамо» после 10 матчей занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1224405/aleksei-fomin/esli-vy-dumaete-chto-otmena-limita-perevernet-situatciiu-vy-oshibaetes

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Сергей Разин все материалы автора

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