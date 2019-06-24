Шуньич и Евгеньев подписали новые контракты с "Динамо"

Как ранее сообщал "СЭ", защитники Тони Шуньич и Роман Евгеньев подписали соглашения с "Динамо", инфомирует официальный сайт москвичей. Соглашение с 30-летним боснийцем подписано по схеме "2+1". 20-летний россиянин останется в столичной команде еще на три сезона.

– Доволен, что удалось договориться с "Динамо". Сейчас поедем на сборы, где продолжим готовиться к старту нового сезона. Я привык постоянно совершенствоваться, становиться еще лучше, чем есть на данный момент. Мы объединены одной общей целью – попасть вместе с "Динамо" в Лигу Европы. Было бы здорово её реализовать. Да, будет непросто. Постараемся двигаться от матча к матчу. Надеюсь, своей игрой мы привлечем болельщиков на стадион. Хотелось бы, чтобы каждая игра на "Динамо" собирала аншлаги, – приводит слова Шуньича пресс-служба "Динамо".

– Очень рад, что продлил контракт с "Динамо". Это мой родной клуб, я воспитанник Академии имени Льва Яшина. Меня здесь все устраивает. Сам для себя давно решил, что хочу остаться именно в "Динамо", поэтому предложения от других команд даже не рассматривал. Моя главная задача – продолжить выходить в стартовом составе бело-голубых. Что же касается командных целей, все мы понимаем, что 12-е место – совсем не то, на что способно "Динамо". Будем бороться за зону еврокубков! – цитирует Евгеньева пресс-служба москвичей.

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