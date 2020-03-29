Штрафы от трехсот тысяч и срок до семи лет. Газзаев рассказал, как будут наказывать нарушителей карантина

Валерий Газзаев — знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ — дал интервью «СЭ». Мы поговорили с политиком о борьбе с коронавирусом, поправках в Конституцию и Уголовный кодекс, перспективах возобновления РПЛ и ситуации вокруг Юрия Семина в «Локомотиве».

Вот что Газзаев рассказал о грядущих поправках в Уголовный и Административный кодекс РФ, которые коснутся тех, кто не сидит дома, находясь на карантине.

— В среду, 25 марта, на Совете Думы единогласно поддержали соответствующие поправки в Административный и Уголовный кодекс. Умышленное нарушение карантина будет приравниваться к уголовному преступлению, если привело к заражению и смерти двух или более людей. Человек, который знает, что инфицирован коронавирусом, должен до полного выздоровления находиться либо в больнице, либо дома (если это согласовано с врачами, когда болезнь проходит в легкой форме). Если же больной нарушил карантин и заразил других людей, это повлечет уголовую ответственность от пяти до семи лет. Те, кто не будет соблюдать режим самоизоляции, будут оштрафованы на сумму от 300 тысяч до 2 миллионов рублей.

Но административное решение последует в том случае, если нет жертв. В противном случае ответственность будет уголовной.

Конечно, и я, и коллеги поддержали такие поправки. Во всем мире принимаются строгие меры, чтобы преодолеть пандемию. На данный момент в Москве более 120 000 людей находятся под наблюдением. В основном это те, кто приехал из-за границы, либо те, кто с ними контактировал. (Дмитрий Симонов)

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