Шитов — об уходе Пиняева и Глушенкова из «Крыльев»: «Сильно это на нас не сказалось»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал, доволен ли игровым временем, которое он получает в самарском клубе.

«Это только начало второй части сезона. Посмотрим, что будет дальше. Цели — играть и забивать. В «Крыльях» меня все устраивает», — приводит Sport24 слова Шитова.

Он также ответил на вопрос, сильно ли сказался на команде уход форвардов Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«На их место пришли не менее сильные игроки, так что сильно это на нас не сказалось», — добавил футболист.

В феврале этого года «Крылья» выкупили Шитова у «Спартака». В текущем сезоне 19-летний нападающий провел 12 матчей за самарский клуб в РПЛ и отметился 2 голами.