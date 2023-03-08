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Шитов — об уходе Пиняева и Глушенкова из «Крыльев»: «Сильно это на нас не сказалось»

Алина Савинова
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Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал, доволен ли игровым временем, которое он получает в самарском клубе.

«Это только начало второй части сезона. Посмотрим, что будет дальше. Цели — играть и забивать. В «Крыльях» меня все устраивает», — приводит Sport24 слова Шитова.

Он также ответил на вопрос, сильно ли сказался на команде уход форвардов Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«На их место пришли не менее сильные игроки, так что сильно это на нас не сказалось», — добавил футболист.

В феврале этого года «Крылья» выкупили Шитова у «Спартака». В текущем сезоне 19-летний нападающий провел 12 матчей за самарский клуб в РПЛ и отметился 2 голами.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-08-silno-na-nas-eto-ne-skazalos-shitov-ob-ukhode-pinyayeva-i-glushenkova-iz-krylyev-sovetov
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Владислав Шитов
Максим Глушенков
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