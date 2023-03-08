Медведева заявила, что клубные пристрастия не мешают общению с Щербаковой. Они болеют за «Динамо» и «Спартак»

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева в разговоре с «СЭ» рассказала, мешают ли клубные пристрастия общению с фигуристкой Анной Щербаковой.

«Точно не мешают. Просто появились какие-то новые темы для общения», — сказала Медведева «СЭ».

Напомним, что Евгения Медведева является болельщицей «Динамо». Анна Щербакова же ранее в интервью «СЭ» признавалась, что болеет за московский «Спартак».