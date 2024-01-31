Шитов: «У «Крыльев Советов» есть шансы на бронзу. Мы показали, что можем набирать очки»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов оценил первую часть сезона для самарской команды.

«В каких-то играх нам не хватило везения, мы недобрали очки. Отдали свои матчи, с «Локомотивом», например. Но в целом результат положительный. Мало кто такого ожидал», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Шитова.

Также он ответил на вопрос, смогут ли «Крылья» бороться за бронзу в РПЛ.

«Шансы у нас есть. Очки набирать можно. Мы это уже показали в первом круге», — добавил форвард.

После 18 туров «Крылья Советов» с 29 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером является «Краснодар», который набрал 38 очков.

Чемпионат России сезона-2023/24 возобновится в начале марта.