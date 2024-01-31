«Ахмат» продлил контракт с защитником Тодоровичем
«Ахмат» объявил о продлении контракта с боснийским защитником Дарко Тодоровичем.
Новое соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27.
«Поздравляем Дарко, желаем много хороших игр, голов и побед!» — сказано в заявлении клуба.
Тодорович летом 2021 года перешел в «Ахмат» на правах аренды. По окончании арендного соглашения клуб выкупил трансфер игрока на 400 тысяч евро.
В текущем сезоне защитник провел 18 матчей за грозненскую команду в РПЛ, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.
Источник: https://t.me/akhmatgrozny/5276
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|2.03
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|
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|3.03
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Пари НН – Факел
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Квинси Промес
Спартак
|6
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