«Ахмат» продлил контракт с защитником Тодоровичем

«Ахмат» объявил о продлении контракта с боснийским защитником Дарко Тодоровичем.

Новое соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27.

«Поздравляем Дарко, желаем много хороших игр, голов и побед!» — сказано в заявлении клуба.

Тодорович летом 2021 года перешел в «Ахмат» на правах аренды. По окончании арендного соглашения клуб выкупил трансфер игрока на 400 тысяч евро.

В текущем сезоне защитник провел 18 матчей за грозненскую команду в РПЛ, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.