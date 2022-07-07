Шишкин считает, что Ахметов усилит «Краснодар»
Бывший футболист «Краснодара» Роман Шишкин считает, что Ильзат Ахметов усилит «быков».
Сегодня, 7 июля Ахметов подписал контракт с «Краснодаром» до конца июня 2024 года.
«Неплохой футболист, еще молодой, но уже достаточно опытный для своего возраста. Он поиграл в ЦСКА, показал себя. «Краснодар» лишился части легионеров, и Ахметов точно усилит «быков». Это опытный игрок с российским паспортом. Пока это не так важно, но все же. Тем более он перешел в такой же клуб, как и ЦСКА. Обе команды борются за высокие места. И я думаю, что он будет стабильно играть», — приводит Metaratings слова Шишкина.
Предыдущим клубом Ахметова был ЦСКА, за который он играл с июля 2018 года по июнь 2022 года. В прошлом сезоне 24-летний россиянин забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 22 матчах за армейцев.
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -