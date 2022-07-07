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Сегодня, 18:57

Шишкин считает, что Ахметов усилит «Краснодар»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший футболист «Краснодара» Роман Шишкин считает, что Ильзат Ахметов усилит «быков».

Сегодня, 7 июля Ахметов подписал контракт с «Краснодаром» до конца июня 2024 года.

«Неплохой футболист, еще молодой, но уже достаточно опытный для своего возраста. Он поиграл в ЦСКА, показал себя. «Краснодар» лишился части легионеров, и Ахметов точно усилит «быков». Это опытный игрок с российским паспортом. Пока это не так важно, но все же. Тем более он перешел в такой же клуб, как и ЦСКА. Обе команды борются за высокие места. И я думаю, что он будет стабильно играть», — приводит Metaratings слова Шишкина.

Предыдущим клубом Ахметова был ЦСКА, за который он играл с июля 2018 года по июнь 2022 года. В прошлом сезоне 24-летний россиянин забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 22 матчах за армейцев.

Источник: https://metaratings.ru/news/shishkin-prokommentiroval-perekhod-akhmetova-v-krasnodar-1306911/
Ильзат Ахметов
Роман Шишкин
Футбол
ФК Краснодар
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