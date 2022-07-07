Чуперка прокомментировал драку с Макаровым в товарищеском матче с «Динамо»
Полузащитник «Рубина» Валерий Чуперка высказался о драке с Денисом Макаровым из «Динамо» во время товарищеского матча.
В конце второго тайма полузащитник казанцев Валерий Чуперка грубо сфолил на хавбеке «Динамо» Денисе Макарове в середине поля.
После этого между футболистами завязалась потасовка. Оба футболиста были сразу удалены с поля.
«Да просто шутили! Если серьезно, была словесная перепалка, в команде знают, что он сказал», — сказал Чуперка.
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Торпедо – Сочи
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