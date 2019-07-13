Шишкин рассказал об интересе со стороны "Сочи"

Бывший защитник "Спартака", "Локомотива" и "Крыльев Советов" Роман Шишкин рассказал, что к нему проявляет интерес новичок РПЛ "Сочи"​.

– Есть какие-то варианты? С "Сочи" переговоры ведутся?

– Насколько знаю, со слов агента, со стороны клуба есть интерес. Все в процессе, рассматриваю различные варианты и, надеюсь, в ближайшее время решу вопрос.

– Какие это команды? Из какой лиги?

– Давайте пока без этого (смеется). Не хотелось бы загадывать.

– "Спартак" для вас сейчас что-то значит?

– Понятно, что являюсь воспитанником команды. Все мое детство ассоциировалось со "Спартаком". Вы знаете, какая карьера у меня была, об этой команде вспоминаю с теплотой. (Арман Мкртчян)

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