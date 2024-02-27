Широков — о возможном налоге на легионеров в РПЛ: «Пока есть вопросы»

Бывший футболист сборной России Роман Широков рассказал, как относится к идее введения налога на легионеров в РПЛ.

«Важно посмотреть документы, что в них. Потому что пока есть вопросы. Кто будет получать деньги, которые заплатят клубы? С чего вдруг решили сейчас собирать деньги? В «Зените» бразильцев почти столько же, сколько россиян? А у «Спартака» или «Динамо» меньше иностранцев? Вопросы появятся, когда команды, в которых много иностранцев, перестанут побеждать», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

Ранее стало известно, что РФС рассмотрит вопрос введения налога на легионеров в течение полугода. В феврале 2022 года колумнист «СЭ» Илья Казаков сообщал, что за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле, клуб будет платить 5 или 10 тысяч рублей.