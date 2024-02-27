РПЛ поддержала госпитализированного экс-хавбека «Краснодара» Ольссона

Российская премьер-лига (РПЛ) пожелала скорейшего восстановления бывшему полузащитнику «Краснодара» Кристоферу Ольссону, который был госпитализирован в Дании и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Желаем скорейшего восстановления и здоровья», — сказано в сообщении РПЛ в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что 28-летний швед потерял сознание у себя дома. У него диагностировано заболевание головного мозга.

Ольссон выступал за «Краснодар» с 2019 по 2021 год. С 2022-го он играет за «Мидтьюлланд».