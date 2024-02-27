«Рубин» объявил о переходе Мусаева в «Кубань»

Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев перешел в «Кубань» на правах аренды, сообщает пресс-служба казанцев.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

25-летний футболист в текущем сезоне не сыграл ни одного матча за «Рубин».