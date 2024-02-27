«Рубин» объявил о переходе Мусаева в «Кубань»
Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев перешел в «Кубань» на правах аренды, сообщает пресс-служба казанцев.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.
25-летний футболист в текущем сезоне не сыграл ни одного матча за «Рубин».
Источник: https://t.me/fcrk1958/17895
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