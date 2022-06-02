Защитник «Урала» Кузьмичев попал в сферу интересов «Динамо»

«Динамо» намерено выкупить защитника «Урала» Ивана Кузьмичева, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сумма трансфера может составить 2 миллиона евро.

Кузьмичев провел в нынешнем сезоне 23 матча в РПЛ. На счету 21-летнего футболиста две результативные передачи.

Действующее соглашение Кузьмичева с «Уралом» рассчитано до 2024 года.