Защитник «Урала» Кузьмичев попал в сферу интересов «Динамо»
«Динамо» намерено выкупить защитника «Урала» Ивана Кузьмичева, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, сумма трансфера может составить 2 миллиона евро.
Кузьмичев провел в нынешнем сезоне 23 матча в РПЛ. На счету 21-летнего футболиста две результативные передачи.
Действующее соглашение Кузьмичева с «Уралом» рассчитано до 2024 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
Новости