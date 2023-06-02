Шипицин считает, что ЦСКА не упустит второе место в РПЛ

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин поделился ожиданиями от матчей 30-го тура РПЛ.

«Конечно, все будут следить в первую очередь за матчем ЦСКА — «Ростов». В принципе, ЦСКА не должен упустить второе место, потому что у «Ростова» сейчас идет небольшой спад. Я думаю, максимум, который «Ростов» мог выжать в этом сезоне, он уже выжал. Но все может быть, это футбол. И «Спартаку» будет нелегко в Самаре. «Крылья» упрутся, им тоже надо вылезать из зоны стыков. Поэтому с интересом ждем 30-й тур и подводим итоги«, — цитирует Шипицина «Евро-Футбол.Ру».

Перед заключительным туром ЦСКА с 55 очками занимает второе место в РПЛ, опережая «Спартак» на одно очко. «Ростов», занимающий четвертую строчку, отстает от армейцев на два балла перед очной встречей.