Новичок «Крыльев» Ороз — о самарском пиве: «После победы можно попробовать»
Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз, посетивший победный матч 6-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:1) поделился первыми впечатлениями от пребывания в Самаре.
— В Самаре еще много не видел, — приводит слова Ороза «РБ Спорт». — Пока положительные эмоции. Будет что посмотреть в следующие дни. Чувствуется, что болельщикам команда небезразлична и они достаточно эмоциональны.
— «Крылья Советов» похожи на какую-то из команд чемпионата Нидерландов, где вы выступали?
— Видно, что команда пытается много владеть мячом, играть в современный футбол. Все хорошо понимают друг друга на поле.
— Планируете учить русский?
— Раз приехал играть в Россию, планирую учить русский. Знаю хорватский, эти два языка похожи, надеюсь, найду общие слова.
— Самарское пиво считается одним из лучших в России. Планируете продегустировать?
— После победы можно попробовать.
23-летний хорват перешел в «Крылья Советов» 24 августа из голландского «Витесса». Контракт рассчитан до конца июня 2027 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
16
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|4 : 0
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|0 : 0
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 3
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|3 : 1
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|0 : 1
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|3 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1