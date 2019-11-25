«Шел дождь. Мы вообще не получили удовольствия». Антон Миранчук рассказал о первой совместной игре с братом за «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук вспомнил первый совместный матч с братом Алексеем за красно-зеленых.

— Это было еще до «Левадии». «Локомотив» проводил кубковый матч в Волгограде против «Ротора» 30 октября 2013 года, — цитирует официальный сайт УЕФА Антона Миранчука. — Игра получилась тяжелой, шел дождь. Мы вообще не получили удовольствия от футбола. Но это было только начало пути. А уже через четыре года состоялся мой дебют в чемпионате России в ничейном матче с «Ростовом». В то время мы с Лешей были на поле отдельно друг от друга: каждый сам за себя.