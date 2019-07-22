09:43 | Футбол — РПЛ

Шаронов не попал на концерт "Металлики" из-за матча с "Динамо". И вот что он не услышал

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Главный тренер "Рубина" Роман Шаронов поздравил своих подопечных с победой над "Динамо" (1:0). По словам специалиста, из-за игры он не попал на концерт группы Metallica в "Лужниках".

- Сегодня в "Лужниках" играет легендарная группа "Металлика". У меня был на нее билет, я не попал. Но то, что испытал сегодня, это лучше. Спасибо! - сказал Шаронов в послематчевой речи в раздевалке.

 Примечательно, что из-за игры Шаронов не услышал не только композиции самой Metallica, но и их эпичного кавера на легендарную песню "Кино" "Группа крови".

 

Динамо - Рубин

 

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