Шаронов не попал на концерт "Металлики" из-за матча с "Динамо". И вот что он не услышал

Главный тренер "Рубина" Роман Шаронов поздравил своих подопечных с победой над "Динамо" (1:0). По словам специалиста, из-за игры он не попал на концерт группы Metallica в "Лужниках".
- Сегодня в "Лужниках" играет легендарная группа "Металлика". У меня был на нее билет, я не попал. Но то, что испытал сегодня, это лучше. Спасибо! - сказал Шаронов в послематчевой речи в раздевалке.
🤟🏻 Огненная речь Романа Шаронова в раздевалке после победы над «Динамо»— «Рубин» Казань (@fcrk) 21 июля 2019 г.
⠀#ДинамоРубин #FCRK pic.twitter.com/vRb5JnZ8nZ
Примечательно, что из-за игры Шаронов не услышал не только композиции самой Metallica, но и их эпичного кавера на легендарную песню "Кино" "Группа крови".
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