Шаронов не попал на концерт "Металлики" из-за матча с "Динамо". И вот что он не услышал

Главный тренер "Рубина" Роман Шаронов поздравил своих подопечных с победой над "Динамо" (1:0). По словам специалиста, из-за игры он не попал на концерт группы Metallica в "Лужниках".

- Сегодня в "Лужниках" играет легендарная группа "Металлика". У меня был на нее билет, я не попал. Но то, что испытал сегодня, это лучше. Спасибо! - сказал Шаронов в послематчевой речи в раздевалке.