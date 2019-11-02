Шарль Каборе: «Вопросов по судейству у меня нет»
Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе, получивший красную карточку в матче с «Ахматом» (1:1) прокомментировал итоги встречи. Игра проходила в рамках 15-го тура чемпионата России.
— Мы проявили характер, когда остались в меньшинстве. Можно сказать, что это стало положительным результатом. К сожалению, получил красную карточку, это решение судьи. Хорошо, что команда проявила характер, мы стараемся всегда добиться хорошего результата. Будем дальше работать. У меня нет вопросов к судьям, я никогда не комментирую их работу.
— «Динамо» больше везет при Новикове?
— Мы с предыдущим тренером тоже играли хорошо и старались. Сейчас мы тоже стараемся играть в свою игру и желаем добиться положительного результате.
— Шунин совершил потрясающий сейв.
— Он хороший вратарь, он давно в «Динамо»
— «Краснодар» сейчас борется за топ-3, а «Динамо» — на 13-й строчке. Не жалеете, что ушли?
— Не думаю об этом. Сейчас я игрок «Динамо». (Ярослав Сусов)