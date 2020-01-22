Шандор Варга: «К Соболеву сохраняется предметный интерес в Англии»

Известный агент Шандор Варга, компания которого занимается делами нападающего ЦСКА Федора Чалова, не стал комментировать интерес к игроку армейцев со стороны английских клубов. При этом подтвердил, что в АПЛ обратили внимание на нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.

— Какова вероятность того, что зимой Федор Чалов переедет в Англию? Его периодически сватают в клубы АПЛ — «Челси», «Брайтон». «Вест Хэм».

— По Чалову — без комментариев.

— Тогда можете прояснить ситуацию по Александру Соболеву? Правда, что им интересовался английский клуб?

— Да. Слышал. На меня выходили некоторые английские клубы. Спрашивали мое мнение о нем. Не могу называть конкретные команды. В Англии несколько клубов сейчас ищут нападающего такого типа. Соболев действительно себя неплохо проявил в России. Предметный интерес к нему есть.

— Со стороны клубов АПЛ?

— Да, именно.

— Но у него нет матчей за сборную. Поэтому и возникли проблемы с рабочей визой.

— Очень интересная ситуация. Знаете, почему все русские олигархи судятся в Англии?

— Почему?

— Здесь работает прецедентное право. То есть можно доказать, что белое — это черное (смеется). Помню, когда Арсен Венгер в первый раз обратил внимание на Зинченко, пацану было 17 лет. Александр играл тогда в юношеской Лиги чемпионов за «Шахтер». Они дома победили «Арсенал». И тут меня набирает Венгер: «Мне нужен Зинченко, он будет у меня в первой команде!». Я ему возразил — мол, нет игр за сборную, у вас в Англии действуют такие правила. Арсен ответил: «Шандор, ну какие правила? Если я смогу доказать, что этот игрок мне нужен, то ему дадут рабочую визу. Это уже моя забота» (смеется). И Зинченко, кстати, получил визу до того, как он стал играть за свою национальную команду. Так что тут я проблемы не вижу.

— А где английские клубы могли заметить Соболева? Он же не играет в еврокубках.

— Отвечаю. Моя агентская компания регулярно отслеживает российский чемпионат. Мы можем предоставить информацию об этом парне. Сейчас технологии дошли до такого уровня, что за короткий промежуток времени ты можешь составить впечатление, допустим, о том, как Соболев играет головой. Да, он не выступает в «Зените», ЦСКА, «Локомотиве». Но после чемпионата мира в России усилился интерес к вашему чемпионату и футболистам. Отношение стало более позитивным.

— Интерес к Соболеву в Англии сохраняется?

— Да. Конечно. Сегодня было несколько звонков. И про него как раз меня спрашивали. Действительно, парень заслуживает внимания. Я тренер по образованию. Видел его деле. Достойный футболист. Не случайно он уже получил вызов в сборную. (Виталий Айрапетов)