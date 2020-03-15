Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после матча 22-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) поблагодарил тренерский штаб за то, что тот прививает команде философию борьбы до последней секунды.

— «Уфа» в одиннадцати гостевых встречах пропускает всего два мяча. В чем секрет?

— Секрет в том, что у нас организованная команда. Мы знаем, что хотим. У нас не получилось с «Краснодаром». Хотя не то, что не получилось, просто не повезло. Я благодарен тренерскому штабу, потому что он прививает клубу определенную философию. Надо терпеть и до конца бороться, до последней секунды.

Да, может быть такая игра кому-то не нравится, хочется больше атакующих действий, но мы исходим из того, что мы хотим. В мире много вариантов футбола, и мы пока выбрали такой. Я благодарен команде, тренерам и болельщикам, которые приехали. Их было слышно, и их активная поддержка придала команде определенный импульс. Мне кажется, что второй тайм был убедительный. У нас были моменты, но ничья — это закономерный итог. (Елена Григорьевская)