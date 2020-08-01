Шамиль Газизов: «Урунов еще не перешел в «Спартак». У «Уфы» есть предложение на 5-6 миллионов»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что у его бывшего клуба — «Уфы» — есть предложение о продаже 19-летнего полузащитника Остона Урунова за 5-6 миллионов евро.

— Насколько мне известно, у «Уфы» есть на Урунова предложение на 5-6 миллионов, не из РПЛ, — сказал Газизов. — Он еще не перешел в «Спартак», но цифры в прессе по поводу нас значительно отличаются от реальности. Они на порядок меньше. (Севастиан Терлецкий)