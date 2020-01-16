Шамиль Газизов: «У нас большая страна, нам надо играть больше матчей»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение РПЛ расширить чемпионат до 18 команд.

— Меня поддерживали коллеги, когда мы говорили о расширении РПЛ. 14 клубов высказались за то, чтобы это делать. Сейчас РФС должен решить, с какого сезона все это будет осуществлено, — цитирует Газизова Twitter «Уфы».

Мы идем к тому, чтобы больше играть. Разговоры о том, что у нас не хватит клубов для расширения? Такими разговорами мы можем дойти и до сокращения РПЛ до пяти клубов. У нас большая страна, нам надо играть больше матчей. Мое мнение, что это решение пойдет только на пользу.