В «Спартаке» назвали причину увольнения Газизова

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал отставку Шамиля Газизова с поста генерального директора красно-белых. Об этом стало известно во вторник, 8 декабря.

— Что стало главной причиной увольнения Газизова спустя всего полгода работы?

— Шамиль Газизов не предложил видение стратегического развития клуба, которое бы разделяли акционеры «Спартака». Это касается и спортивной части, и менеджмента.

— Исполняющим обязанности гендиректора стал Евгений Мележиков. Клуб намерен искать полноценную замену Газизову?

— Он работает управляющим директором клуба и был приглашен для реализации инвестиционных программ клуба в связи с возросшей нагрузкой на этом направлении работы из-за приближающегося столетия «Спартака». В данный момент на него также возложены обязанности генерального директора. Дальнейшая структура управления и возможные кандидаты на должность гендиректора будут определяться позднее.

52-летний Газизов работал в «Спартаке» с июля 2020-го. Ранее менеджер руководил «Уфой» на протяжении 8 лет.

(Максим Алланазаров)