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21 декабря 2025, 16:28

Газизов — о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ: «Это никак не напрягает, думаю, у всех клубов есть решение»

Александр Абустин
корреспондент

Генеральный директор «Динамо» (Махачкала) Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.

«В любом случае, этот сезон будет доигран с текущим лимитом. Рассуждать можно как угодно. Уже столько все сказали. Я в том числе. Меня история с лимитом вообще не напрягает. Пока слишком далеко это. В уме это все держат, и у всех клубов есть решение в случае изменений. Я так думаю», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

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Шамиль Газизов
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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров — история и формат ограничения в чемпионате России
Борис Ротенберг — о лимите: «Легионеры должны быть высочайшего класса, задавать тон нашему футболу»
Дюков: «Футбол политизирован сильнее всех из-за своей популярности»
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Талалаев оценил влияние ужесточения лимита на легионеров в РПЛ
Ротенберг — о лимите на легионеров в РПЛ: «Для меня важно, чтобы россияне играли на лидирующих позициях»
Дегтярев: «Дискуссия о лимите на легионеров в футболе продолжится через год»
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
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