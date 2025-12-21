Газизов — о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ: «Это никак не напрягает, думаю, у всех клубов есть решение»

Генеральный директор «Динамо» (Махачкала) Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.

«В любом случае, этот сезон будет доигран с текущим лимитом. Рассуждать можно как угодно. Уже столько все сказали. Я в том числе. Меня история с лимитом вообще не напрягает. Пока слишком далеко это. В уме это все держат, и у всех клубов есть решение в случае изменений. Я так думаю», — сказал Газизов «СЭ».



Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».