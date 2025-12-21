Goal: «Крузейро» хочет подписать Жерсона в обмен на Жонатана

«Крузейро» пытается договориться с «Зенитом» о переходе полузащитника Жерсона.

Как сообщает Goal, кандидатура 28-летнего игрока уже получила одобрение от главного тренера команды Тите, который видит его в составе на следующий сезон. «Зенит», купивший Жерсона в июле 2025 года, готов продать игрока за сумму не менее 25 миллионов евро.

По данным источника, бразильский клуб не готов платить такую сумму целиком, поэтому предлагает вариант с обменом. «Крузейро» готов отдать «Зениту» защитника Жонатана Жезуса и доплатить около 8 миллионов евро наличными.

Сообщается, что бразильцы ранее дважды отклоняли предложения от «Зенита» по 21-летнему Жонатану — на 9+1 и 10+1 миллион евро соответственно.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года. Он забил два гола в 15 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах. Контракт бразильца действует до конца июня 2030 года.

Жонатан сыграл за «Крузейро» 31 матч и записал на свой счет один гол и одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.