В махачкалинском «Динамо» заявили, что не будут осуществлять трансферы до назначения нового главного тренера

Генеральный директор «Динамо» (Махачкала) Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» высказался об эффективности атакующей линии команды.



«Было бы смешно, если бы футболист, которого ты берешь в команду, сразу начинал забивать. Нападающий — это игрок, который сильно зависит от остальных, от стиля игры. Согласен, у нас немного голов, но поработаем на сборах и, надеюсь, покажем хороший результат. По крайней мере, с точки зрения очков. Без главного тренера рано говорить о том, как может поменяться линия нападения. Мы все время работаем на трансферном рынке, но без главного тренера никаких решений мы принимать не можем», — сказал Газизов «СЭ».



Махачкалинцы занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 с 15 очками, забив 8 голов за 18 туров.