Шамиль Газизов: «Пока мы все делаем правильно, Тедеско тоже»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от игры 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (2:0).

— Есть ли у вас вопросы по судейству сегодняшнего матча?

— Мне показалось, были ошибки. Но давайте мы посмотрим моменты потом. Главное — победа, всех поздравляю! Девятый тур, у нас неплохой ход. Надо держать кулачки и готовиться к битве двух столиц.

— У вас идет чемпионский курс?

— Давайте будем об этом после 30-го тура говорить. А пока потихоньку двигаемся вперед. Пока мы все делаем правильно, Тедеско тоже, мы движемся в одном направлении.