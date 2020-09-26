Шамиль Газизов: «Пока мы все делаем правильно, Тедеско тоже»
17:25
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от игры 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (2:0).
— Есть ли у вас вопросы по судейству сегодняшнего матча?
— Мне показалось, были ошибки. Но давайте мы посмотрим моменты потом. Главное — победа, всех поздравляю! Девятый тур, у нас неплохой ход. Надо держать кулачки и готовиться к битве двух столиц.
— У вас идет чемпионский курс?
— Давайте будем об этом после 30-го тура говорить. А пока потихоньку двигаемся вперед. Пока мы все делаем правильно, Тедеско тоже, мы движемся в одном направлении.
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