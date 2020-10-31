Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов после поражения от «Ростова» в 13-м туре Тинькофф-РПЛ (0:1) посетовал на нехватку эмоций.

— Я зашел к команде и сказал, что игра была менее эмоциональной. Какая-то пустота была, — сказал Газизов. — Определенные психологические моменты присутствуют. Уверен, что мы это преодолеем и в следующей игре будет намного лучше. Не скажу, что игра была плохая. Она была неэмоциональной. Как будто бы стадион был пустой, такая же пустота была в игре. Хотя качество игры было довольно приличным — у нас были моменты, мы их не забили. «Ростову» больше повезло. Не скажу, что они больше хотели — «Ростову» в этой игре повезло больше.

— «Спартак» зависим от эмоций Тедеско на скамейке?

— Конечно, когда главный тренер не с командой, не на скамейке, это дает эмоциональные фишки. Доменико заводит команду, пытается эмоциональный фон поднять — это бесспорно. Команда все равно должна уметь перебарывать такие моменты. Я поблагодарил ребят, сказал, что они молодцы, пытались, но чего-то не хватило.

— Что с Уруновым?

— Задняя поверхность бедра. Несчастный случай. Он был абсолютно готов, такое бывает. Будем верить, что это не очень серьезная травма.

— Когда привозили Мозеса, понимали, как он может играть на 100 процентов. Сегодня от выглядел на сколько процентов из того Мозеса, который будет в «Спартаке» в лучших кондициях.

— Я не буду оценивать в процентах. Я вижу, что Виктор еще не до конца готов, но видно, что он показывает высокий класс игры.

— Вы считаете, высокий?

— Я считаю, что сегодня очень хорошо сыграл, насколько позволяют его физические готовности. По крайней мере я это вижу. Пусть следующие специалисты обсуждают это и говорят.

— Ваше впечатление от игры Кокорина сегодня?

— Пытались что-то сделать все, не только Саша. Хотелось бы больше пространства. Я говорю — сегодня определенная пустота. Мое ощущение, как будто пустой стадион был, и у нас что-то не получилось.

— Почему у «Ростова» тогда получилось?

— Они сделали свою работу. В этой игре им повезло больше. Не скажу, что это была выигрышная игра для «Ростова», но счет на табло. Поздравляю соперников. (Артем Калинин)