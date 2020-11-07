Шамиль Газизов о Педро Роше: «Не хочу говорить на эту тему»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов считает, что сейчас нет смысла обсуждать будущее Педро Роши. Бразильский нападающий выступает за «Фламенго» на правах аренды.
— О Педро Роше много пишут в Бразилии. Какое будущее у него в «Спартаке»?
— Мы не в Бразилии, мы в России. Смешные вы люди. Придет — придет. Нет так нет. Мы что-то постараемся сделать. Узнаем у тренера. Вы думаете он нужен? Я не хочу говорить на эту тему. Это дорогой игрок, иностранец. Нужно понимать: либо он будет играть, либо нет. Если мы его не видим в команде, то надо будет думать что-то с его карьерой, делать так, чтобы он хоть как-то монетизировался. Мы разговариваем.
— Вы довольны тем, как усилилась команда летом? Кажется, что усиление пока не работает.
— Я понял ваш вопрос. Вы хотите сказать: «Почему не играют те, кто пришел»? Вопрос не ко мне, вопрос к тренеру. Или вы от меня хотите услышать? На поле выводит главный тренер, я его поддерживаю. Полностью. Мы в одной лодке, я всегда его поддерживал. Не нужно вбивать клинья. Если кто-то не играет, то он не готов. Если бы я был тренером, я бы принимал решения. Я его поддерживаю. (Максим Алланазаров)
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