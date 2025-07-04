В махачкалинском «Динамо» ответили на вопрос об усилении состава: «У тренерского штаба и команды есть запрос на это»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил «СЭ» на вопрос о планах клуба на летнее трансферное окно.

«Мы работаем, это непросто. Мы хотим усиления, работаем над этим. Получится — будет хорошо. Нет — значит, мы плохо сработали. Оценка простая. У тренерского штаба и команды есть запрос», — сказал Газизов «СЭ».

В сезоне-2024/25 махачкалинцы заняли 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.