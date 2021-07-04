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«Шальке» решил не предлагать контракт 18-летнему полузащитнику «Зенита» Михайлову

16:40
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«Шальке» принял решение не предлагать контракт воспитаннику «Зенита» Ярославу Михайлову, который находится на просмотре в немецком клубе.

Как сообщает WAZ, клуб из Гельзенкирхена ищет креативного игрока, который сможет немедленно принести пользу.

В воскресенье, 3 июля, 18-летний россиянин вышел в стартовом составе «Шальке» в товарищеском матче против «Зенита» (0:0).

Михайлов провел 19 матчей за «Зенит» в молодежном первенстве России. В его активе три результативные передачи.

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