«Шальке» решил не предлагать контракт 18-летнему полузащитнику «Зенита» Михайлову
16:40
«Шальке» принял решение не предлагать контракт воспитаннику «Зенита» Ярославу Михайлову, который находится на просмотре в немецком клубе.
Как сообщает WAZ, клуб из Гельзенкирхена ищет креативного игрока, который сможет немедленно принести пользу.
В воскресенье, 3 июля, 18-летний россиянин вышел в стартовом составе «Шальке» в товарищеском матче против «Зенита» (0:0).
Михайлов провел 19 матчей за «Зенит» в молодежном первенстве России. В его активе три результативные передачи.
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