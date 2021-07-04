Желудков в ответ на слова Семака предложил понизить зарплаты российским футболистам

Ветеран «Зенита» Юрий Желудков прокомментировал слова главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака о том, что он не может усилить команду качественными игроками из-за их дороговизны.

«Усиливаться надо — однозначно. Но что денег нет — тоже однозначно, — цитирует «Газета.Ru» Желудкова. — Надо заканчивать историю с большими деньгами. Пусть будет зарплата $ 100 тысяч в год и играют за премиальные. А так, ничего без этого не сделать, в сборную игроки приезжают отдыхать. Результата никакого нет, и чемпионат мира закончится тем же самым, потому что нет игроков — а они в своих командах получают большие деньги. Нужно посадить их на деньги, которые получают наши пенсионеры, как я. Пусть они это почувствуют. И футбол у нас восстановится».

В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом РПЛ. Для команды из Санкт-Петербурга этот титул стал седьмым в истории.