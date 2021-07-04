«Динамо» завершило программу первого тренировочного сбора в Австрии

На следующее утро после контрольной игры с австрийским клубом ЛАСК (0:3) футболиста «Динамо» провели теоретическое занятие, посвященное разбору матча. Затем команду ждала восстановительная тренировка под руководством Хосе Верчили и Ивана Карандашова на территории отеля, сообщает сайт клуба.

Накануне в расположении бело-голубых в Котмюле побывал мэр города Амштеттен, который находится в десяти минутах езды. Он пообщался с динамовцами, вручил несколько сувениров, а также сделал совместную фотографию с командой.

Вечером бело-голубые вернутся в Москву. Ближайшие четыре дня у команды выходные, однако отдыхать будут не все. Даниил Фомин и Роман Евгеньев будут работать с тренерами по физической подготовке в Новогорске и вместе со всеми 9 июля отправятся на второй австрийский тренировочный сбор. Из-за раннего начала первого тура он был сокращен на один день и продлится до 18 июля.