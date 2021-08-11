Арбитр Карасев рассказал о своем отношении к акции Black Lives Matter

Российский судья Сергей Карасев рассказал о своем отношении к акции Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

«Почему не встаю на колено? Это был один случай, когда играла английская команда, а в основном английские команды поддерживают эту акцию. Почему я не стал вставать на колено? Я ко всем отношусь и относился хорошо, вне зависимости от национальности или расы. Я — международный арбитр. Перед чемпионатом мира было много сборов, перед молодежным ЧМ в Корее — на этих форумах интернациональный состав. Там есть ребята из Африки, Азии — великолепные ребята, со всеми до сих пор на связи. Почему я должен с одними вести себя так, а с другими — иначе? Я всегда открыт, мы всегда дружили и дружим.



Хорошо, есть вот эта акция, но она добровольная. Я внутри уважаю всех, мне необязательно это показывать через какой-то жест. Как я себя чувствую внутри, как я живу, уважая всех, так и буду делать — я так воспитан. Нас спросили перед матчем: «Ребят, вот такая акция, эти хотят участвовать, а те — нет. Вы как?». Мы ответили, что не будем этого делать, потому что не считаем это нужным. Никаких проблем. Это было один раз, и это такую волну везде подняло: «Ой, какие молодцы!». Нет, не молодцы. Мы просто как чувствуем, так и делаем. За людей говорят поступки, а не какие-то жесты. Почему обязательно надо вставать и показывать, что я со всеми? Я и так со всеми, мне не нужно дополнительно показывать это какими-то жестами», — сказал в интервью YouTube-каналу РФС Карасев.

16 марта перед ответным матчем 1/8 финала «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Менхенгладбах) Сергей Карасев и его бригада арбитров не стали преклонять колено.

Сегодня, 11 августа Карасев будет работать главным судьей на матче за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом». Игра пройдет в Белфасте (Северная Ирландия), начало — в 22.00 (мск).