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Давыдов: «Спартак» играл лучше «Динамо», не хватило концентрации»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов поделился мнением о матче 9-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

«Спартак» явно играл лучше «Динамо», все решилось в концовке встречи. Наверное, не хватило концентрации, из-за этого упустили победу. Думаю, у «Спартака» все впереди, с приходом Станковича игра стала лучше, если сравнивать с Абаскалем. Но еще есть куда расти. Уверен, в следующем туре красно-белые дадут бой «Локомотиву», - приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

После 9 туров РПЛ «Спартак» идет на 5-м месте в таблице с 16 очками, бело-голубые с 17 очками занимают четвертое место.

Источник: РБ Спорт
Денис Давыдов (футбол)
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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