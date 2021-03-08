Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на заявление генерального директора команды Владимира Хашига.

В интервью «Чемпионату» Хашиг сказал, что главный тренер команды Мурад Мусаев не будет уволен, несмотря на разгромное поражение со счетом 1:6 от «Спартака» в гостевом матче 21-го тура российской премьер-лиги.

«Я думаю, это агония. Не нужно было выносить и кому-то объяснять, что при любом результате мы не уберем Мусаева. Если у тебя есть такая позиция, то ты говоришь об этом с главным тренерм один на один. Зачем об этом говорить в СМИ? Лучше было промолчать. А тут какие-то оправдания... Этим заявлением Хашиг никого не успокоил», — сказал Шалимов «СЭ»

«Краснодар» в 21-м матче нынешнего сезона РПЛ набрал 31 очко и с этим показателем занимает 8-е место в турнирной таблице. 14 марта команде Мусаева предстоит гостевой матч 22-го тура РПЛ против «Тамбова».