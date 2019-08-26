Шалимов назвал главную проблему в игре «Динамо»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после матча «Динамо» с «Тамбовом» (2:0) в интервью «СЭ» обратил внимание на отсутствие центрфорварда в игровой схеме москвичей.

— «Динамо» выиграло по делу, итог матча решил как раз более высокий уровень мастерства футболистов, — сказал Шалимов. — Из проблем обращает на себя внимание отсутствие центрфорварда. Нжи быстр, но нет классного завершения, не хватает хладнокровия, мастерства — в Саранске он имел два момента, но не реализовал. Нжи больше крайний форвард. Шейдаев пока может выходить на замену на 15-20 минут, усиливать игру, создавать давление.

Филипп мне понравился — и не только голом. Чувствуется уровень: мячи просто не теряет, разворачивает атаку всегда вперед. Конечно, за 20 миллионов евро купить слабого футболиста тяжело, но этот парень может себя проявить хорошо. Но и он не центрфорвард: немец больше игрок под выдвинутым нападающим, на этой позиции, чувствуется, ему более комфортно. (Сергей Егоров)

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